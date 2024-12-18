【量大強漲股整理】集團作帳行情啟動?BBU發動有機會續攻?如何掌握?

鉅亨研報 2024-12-18 17:29

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 104.24 億 元，投信買超 17.03 億元，自營商賣超 56.99 億元，三大法人合計買超 64.28 億元 ，其中，外資連買三日，累計買超 290.54 億，投信由賣轉買，自營商連賣四日。

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昨晚美股主要指數全數收跌，其中道瓊工業指數下跌逾 260 點，創下連續九個交易日收黑的紀錄，市場普遍預期，聯準會將在 12 月 18 日的利率決策會議後宣布降息 1 碼，將聯邦基金利率目標區間下調至 4.25%-4.5%，11 月美國零售銷售數據表現強勁，整體銷售月增 0.7%，高於市場預期的 0.5%，剔除汽油和汽車後的零售銷售月增 0.4%，同樣優於市場預期的 0.2%，儘管如此，該報告似乎並未改變市場對聯準會本週降息的預期，市場也普遍預計，聯準會將在此次會議中為 2025 年初的利率暫停計畫鋪路，受美股拉回影響，台股今日開低震盪，不過在 (2330-TW) 台積電、(2317-TW)鴻海，穩盤下，指數拉高結算，衝場上漲 150 點，收在 23168 點；今日收了一根紅 K 棒，不僅站穩所有均線之上，籌碼面外資也連三買，投信由賣轉買，皆有利多方，櫃買 OTC 指數則是在連七日回檔後出現兩日的紅 K 棒，台股目前多頭格局將持續進行，本週市場焦點將集中在聯準會與日本央行的政策決策、美國 PCE 物價指數及央行理監事會議等，目前將是「選股重於選市」，未來可持續關注。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.93%，收在 1085 元，三星電子在 3 奈米 GAA 製程的良率問題上屢遭瓶頸，外媒指出，由於技術尚未成熟，三星明年推出的智慧手機 Galaxy S25 已無法搭載原計畫使用的 Exynos 2500 處理器，報導顯示，三星電子可能選擇將部分 Exynos 2500 的生產委外代工給台積電，以解決產能與良率的挑戰，在市場壓力與客戶要求下，不得不選擇台積電作為合作夥伴，這對三星電子的信心是一次重大打擊，然而為了保住市場佔有率與客戶合作，三星目前只能妥協；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.82%，收在 184.5 元，鴻海今日公告，透過子公司轉投資方式，向 ZF Foxconn Chassis Modules GmbH 增資 3010 萬歐元（約新台幣 10.28 億元），以取得 Class A 特別股，深化其車用底盤技術布局，早在 2023 年 7 月，鴻海已宣布與德國車用技術領導廠商 ZF 集團 合作，攜手開發乘用車底盤系統，鴻海投資新台幣近 190 億元，取得 ZF Foxconn Chassis Modules GmbH 普通股 50% 股權及 Class A 特別股，此次再度增資，顯示鴻海積極進一步鞏固其在車用領域的市場地位，並成功打入歐洲傳統車廠供應鏈；(2454-TW) 聯發科，下跌 0.35%，收在 1420 元，智慧型手機 SoC 市場在供應鏈逐步恢復及需求回升的帶動下，出現新的競爭格局，聯發科以性價比高的解決方案在中低階市場保持領先，同時也積極布局高階產品，持續搶占市場份額，法人認為，聯發科受惠於全球 5G 基礎建設推動，以及中低階智慧型手機市場的穩定需求，未來市場占有率仍具成長空間，此外，隨著新一代 5G SoC 晶片的推出，聯發科有望進一步提升其高階市場的競爭力。

強勢族群方面，領先預告的 12 月五主流股再度點火，BBU 族群近期因題材效應重新吸引市場目光，尤其隨著輝達，將多功能不間斷電源（BBU）從選配升級為標配，市場價量齊揚，且隨著 AI 伺服器需求持續增溫，包括 GPU 與 AI 晶片的相關出貨動能增強，未來跨足多功能機器人應用的潛力也值得期待，BBU 概念股 (4931-TW) 新盛力、(3323-TW)加百裕、(6558-TW)興能高，雙雙亮燈漲停板，這些股票通通反映的就是作夢行情，畢竟消息尚未證實，股價卻是反映後回檔，出現低檔轉強訊號；另外光通訊股再度點火，(3450-TW)聯鈞，大漲 + 5%，來到 249 元大關，(6442-TW)光聖，也大漲逾 + 5% 以上，有機會在矽光子去中化的題材發酵下，持續表現!

機器人概念股持續的向上點火，機器人眼睛的，特斯拉概念股 (3019-TW) 亞光，上漲 9.69%，收在 158.5 元，獲利成長，亞光聚焦三大發展契機包括車載與高階手機鏡頭市場拓展、菲律賓廠擴產以及 Metalens 領域領先布局，受惠於車用及機器視覺市場需求強勁，前三季每股純益達 4.45 元，展現穩健的獲利表現，11 月營收達 21.09 億元，月增 2.18%，年增 23.94%，2024 年前 11 月累計營收 209.02 億元，年增 28.58%，已超越 2023 年全年營收，激勵股價持續表現，近期融券的張數持續增加，醞釀軋空向上機會。

佳螢早就領先市場公開預告後，就噴出大漲 + 40%。通通驗證佳螢所說!!!

(5243-TW) 乙盛 - KY，上漲 7.24%，收在 71.1 元，鴻家軍集團旗下的，特斯拉概念股，受惠於車用及伺服器需求穩定，加上客戶季節性拉貨效應，10、11 月營收分別達 12~13 億元，較先前預期的 10~11 億元增長，今年全年營收有望達成雙位數增長目標，帶動股價今日大漲!!!

BBU 股、集團股 如何掌握?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師