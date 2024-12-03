新鉅科今年營收將創3年來新高 中科園區廠房標售案12/18開標
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-03 18:20
光學元件廠新鉅科 (3630-TW) 今 (3) 日公布最新營收，2024 年 11 月營收 1.52 億元，月減 1.8%，年增 1.07%，2024 年前 11 月營收 17.5 億元，年增 24.19%，已超過去年全年，新鉅科 2024 年營收將改寫近三年新高，同時，新鉅科將出售位於台中后里中科園區廠房暨總部大樓，將在 18 日開標。
將出售位於台中后里中科園區廠房暨總部大樓，若完成處分，有望挹注業外收益，有助於新鉅科大幅改善財務結構，此一標售案尤以積極擴張且需廠急切的台灣半導體產廠商最可望出線，估成交金額將逾 30 億元，將在本 (12) 月 18 日開標。
新鉅科位於中科后里園區七星基地上的總部廠房標售案，基地面積達 1 萬 5,136 坪，建物為地上 6 層、地下 1 層的技廠房，建物總面積約為 1 萬 9,939 坪。最新的帳面價值在 24.32 億元，標售底價也高於此一數字。
新鉅科擬標售的中科廠房在 2021 年下半年啟用，屋齡僅 3 年，適合半導體、光電業等高科技產業使用，可快速完成設備進駐與產線布置，有效縮短建置時程。
新鉅科主要生產各式光學應用產品所需光學鏡片及光學鏡頭等設計、研發、製造與行銷。主要產品項目為高階手機鏡頭 (RGB) 、屏下指紋辨識鏡頭 (FOD)、3D 感測鏡頭、NB Cam、平面光學產品、IR 應用鏡頭及車載鏡頭等。
目前台灣半導體業由台積電 (2330-TW) 積極帶領先進製程的擴張，而新鉅科的此一中科園區內新廠房標售案，推估以積極擴張且需廠急切的台灣半導體產廠商最可望出線，估成交金額將逾 30 億元；如此一案件由半導體業出手拿下，將爲光學元件在中科園區繼玉晶光 (3406-TW) 對矽品售出中科園區內廠房後的兩產業資產交易案。
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