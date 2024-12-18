比特幣價值不斷飆升！全球奢侈品品牌開始考慮接受加密貨幣支付

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-18 16:00

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比特幣 (BTC) 不斷創高正引起高端時尚品牌和零售商的注意，令他們對提供加密貨幣作為支付手段的興趣有所增強，並藉此跟加密貨幣投資者建立忠誠度。目前只有少數奢侈品品牌，包括 LVMH 手錶品牌 Hublot 和 Tag Heuer，以及開雲集團旗下 Gucci 和 Balenciaga 嘗試提供加密貨幣支付服務。

最近幾週，法國高檔奢侈品百貨公司 Printemps 宣布，將與全球最大加密貨幣交易所幣安及法國金融科技公司 Lyzi 合作，在法國門市接受包括比特幣及以太幣在內的加密貨幣，成為首家接納加密貨幣的百貨公司。

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幣安法國公司總裁 David Princay 說：「有不少人打來電話，這引起了人們的興趣。目前正與其他奢侈品品牌進行談判。」

奢華打火機和鋼筆製造商 S.T. Dupont 也表示，打算在假期前於巴黎兩家門市接受加密貨幣支付。

遊輪公司 Virgin Voyages 自本月起也開始提供首款接受加密貨幣支付的商品，也就是價值 12 萬美元的年票，可在遊輪上航行一年。

長久以來，奢侈品品牌一直在尋求迎合科技行業的富裕購物者，在矽谷的高檔商場開設門市並推出愛馬仕 Apple Watch 等產品。

比特幣週一 (16 日) 漲破 10.7 萬美元，再創歷史新高，但與此同時奢侈品行業正面臨數年來最嚴重衰退，亟欲尋找新的成長來源。

標普全球數位資產首席分析師 Andrew O"Neil 表示，提供加密貨幣支付可讓企業建立自己的創新品牌，而不是只向嬰兒潮世代銷售產品的古板品牌。該支付方式在很大程度上仍具象徵意義。零售商通常會將資金兌換成歐元或美元，以抵消波動風險。

奢侈品集團開雲的首席客戶和數位長 Gregory Boutte 將該集團在技術方面的策略描述為「測試和學習」，而不是「觀望」。他強調，接受新科技是吸引年輕客戶和亞洲客戶的關鍵。

自 2022 年以來，開雲旗下明星品牌 Gucci 在美國的大部分產品都可透過 10 種加密貨幣購買。