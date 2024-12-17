德國總理輸掉國會信任投票 接下來會發生什麼？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-17 08:40

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「梅克爾時代」首位德國總理蕭茲，周一（16 日）輸掉了國會信任投票，他將建議總統解散國會，把國會大選提前至明年 2 月 23 日，比原定日期提早了 7 個月。

德國國會公布的投票結果顯示，207 位議員投信任票，394 名投反對票，116 人棄權，蕭茲沒有獲得聯邦國會半數以上議員支持。

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這也意味著，歐盟的最大靠山將在川普重返白宮之際，處於類似於「權力真空」的狀態。

德國怎麼就走到這一步？

在梅克爾卸任後，德國進入了蕭茲領導的「紅綠燈」聯盟時代，包含了蕭茲領導的社民黨，以及綠黨和自民黨。

上個月，明年財政案的施政方向出現重大矛盾，蕭茲解僱了財政部長、自民黨黨魁林德納，這也代表「紅綠燈」聯盟解散。自那以後，社民黨和綠黨組成少數派政府，各項立法工作停滯不前。

蕭茲原本計劃在明年 1 月 15 日舉行信任投票，但在基民盟的壓力下提前至本周。按照德國憲法，一旦總理輸掉了信任投票，他將請求總統解散聯邦國會，並設定選舉日期。根據各主要政黨此前達成的協議，大選定在明年 2 月 23 日。

德國總統史坦麥爾有 21 天的時間考慮解散國會的提議。此前他已經認可明年 2 月大選的安排，德國媒體普遍預期總統會等到耶誕假期結束後宣布決定。

上一回德國舉行提前大選，還要追溯到 2005 年。時任總理施羅德成功推動提前大選，但輸給了梅克爾。

明年預算怎麼辦？

對於引發蕭茲政府崩潰的 2025 年度預算，德國財政部周一表示，目前執政的少數派政府將在完成換屆前通過臨時預算。

考慮到各大政黨選後還要商討如何建立聯合政府，隨後新政府又要牽頭起草「2025 財政預算案」，德國財政部官員預期臨時預算可能要持續到明年下半年。

在這種情況下，財政部只能撥付已經獲批項目的資金，以及法律要求維持國家運作所需的資金，例如失業金、兒童福利、學生補助，或者已經在建設中的項目。在緊急狀態下，國會也能授權進行額外支出。

誰有希望成為下一屆德國總理？

民調結果顯示，梅爾茨（Friedrich Merz）領導的基民盟（CDU/CSU），以 31% 的支持率領先，是下一任總理的熱門人選。德國選擇黨（AfD）以 18% 位居第二，蕭茲領導的社民黨大概能拿到 17% 的選票，綠黨的支持率為 13%。