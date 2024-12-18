傳拜登擬卸任前 對中國成熟晶片展開貿易調查

鉅亨網 許家華 綜合外電 2024-12-18 10:21

‌



拜登政府似乎正計劃在卸任前對中國的「傳統晶片」展開貿易調查。自 12 月 2 日美國發布新一輪對華晶片出口禁令以來，隨著不斷有知情人士向外媒透露即將採取的行動，這一消息引起了廣泛關注。

《紐約時報》12 月 16 日報導，拜登政府未來幾周可能針對中國的成熟製程晶片展開貿易調查，最快 6 個月得出結論，這一舉措可能導致對某些中國晶片及其相關產品徵收關稅或實施進口禁令，但具體決定將由即將上任的川普政府來做出。

‌



所謂的 「傳統晶片」，業內人士稱之為成熟製程晶片，普遍定義為 28 納米及以上的製程技術，這類晶片廣泛應用於消費電子、汽車、醫療設備等多個領域。美國政府先前的製裁措施主要集中在先進晶片上，但隨著中國逐步加大對成熟製程晶片製造的投資，形勢發生了變化。根據香港《南華早報》的報導，今年第一季度，中國的成熟製程晶片產量增加了 40%，顯示出中國在該領域的技術進步和市場潛力。

面對美國的步步緊逼，中國在成熟製程晶片的製造上逐漸取得了領先地位。美國政府一直在審查中國在該領域的發展，並準備以「中國依賴威脅國家安全」的理由展開行動。美國商務部長雷蒙多在 12 月 7 日的雷根國防論壇上表示，中國正在補貼其新晶圓廠的晶片，這壓低了價格，並將這些產品傾銷至全球市場，這一行為被認為是不公平的，並且有理由考慮對此徵收關稅。

報導指出，拜登政府目前正在考慮根據《1962 年貿易擴展法》第 232 條款或《1974 年貿易法》第 301 條款進行調查。第 232 條款主要針對國家安全威脅，而第 301 條款則針對不公義或不合理的貿易行為。據熟悉這些計劃的人士透露，拜登政府似乎已決定根據《1974 年貿易法》第 301 條款展開調查。位於華盛頓的貿易協會表示，拜登政府已指示貿易代表辦公室準備在下週啟動調查。