〈陸股盤後〉中國11月零售銷售成長意外放緩 三大指數同步走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-12-16 16:30

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中國 A 股市場三大指數周一（16 日）收盤同步走低，中國 11 月零售銷售成長意外放緩，《彭博》指出，最新數據顯示刺激措施效應減弱，凸顯北京進一步提出措施鼓勵民眾花錢的急迫性。

滬指周一收盤跌 0.16% 報 3,386.33 點，深證成指跌 1.3% 報 10,573.92 點，創業板指跌 1.51% 報 2,201.53 點。滬深北三市成交額合計人民幣 1.7171 兆元。

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半導體、券商、食品飲料、汽車、釀酒、有色、鋼鐵類股走低，零售、旅遊、紡織服裝、電力、燃氣族群上揚。

中國國家統計局周一公布的數據顯示，11 月零售銷售較一年前增長 3%，為三個月來最小增幅，不如 10 月的 4.8%，也比經濟學家原估的 5% 小。

11 月工業生產成長 5.4%，略優於 10 月，符合經濟學家預期。

國家統計局說，總的來看，11 月存量政策和增量政策組合效應繼續釋放，國民經濟運行總體平穩、穩中有進，積極變化進一步增多。

不過，國家統計局坦言，外部環境更加錯綜複雜，國內需求不足，部分企業生產經營困難，經濟持續回升基礎仍待鞏固。

國家統計局新聞發言人付凌暉周一表示，從明年來看，國際環境更趨複雜嚴峻和不確定，貿易保護主義盛行將拖累全球貿易和世界經濟復甦，地緣政治衝突對全球能源等大宗商品供給的負面影響尚難預料，主要經濟體宏觀政策調整外溢影響仍存在較大不確定性。

付凌暉說，中國經濟調整轉型仍在推進之中，擴大國內需求、促進居民就業增收、化解風險隱患仍需要持續用力。面對複雜嚴峻的國內外形勢，近期中共召開的中央經濟工作會議對做好明年工作進行了全面部署。

中共 11 日至 12 日在北京舉行中央經濟工作會議，《彭博》指出，這場會議沒驚喜，當局並未公布財政政策具體細節。

據《彭博》報導，IG Asia Pte 市場策略師 Jun Rong Yeap 表示，北京一直處於較被動的政策模式，美國關稅計畫帶來的不確定性，導致決策官員難以作出任何承諾。