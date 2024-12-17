聚焦日股及發日本政策財 00972明天開募
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-17 19:51
隨著美國總統川普再次當選帶動美元走強，日元則呈現偏弱走勢，有助推升日股上行。儘管美國聯準會近期降息，日本央行則考量升息的可能性，預期日元後市將維持中性偏弱，支持日本出口企業的競爭力。野村投信表示，日股近年表現亮眼，在美股台股持續高歌猛進的同時，其實日股可以為投資人帶來更多元的資產配置。
日本公司在資本效率提升、資本配置重構以及投資者參與方面的行為正在發生顯著變化，這些改變與東京證交所推動的治理改革密切相關，有別於台股與美股著重於「創新」與「成長」，全日本最大野村資產管理公司認為，日股本波牛市的投資主旋律其實在於「價值股重估 (Re-Rating)」題材，預估未來 2-3 年的時間此行動將持續發酵，日股可望續譜榮景。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，在安倍晉三政府時期開始推動的企業治理改革，逐漸取得明顯成果。近年東京證券交易所致力於推動公司治理改革，目標在於強化日本企業管理階層重視資產負債表上的資本效率和股東權益報酬率，要求股價淨值比 (PBR) 低於 1 倍的公司必須提出具體經營改善策略，而非僅僅是損益表上的銷售額和利潤率，顯示日本企業重新專注於資本報酬率，而不是優先考慮就業穩定和設立資產負債表的緩衝。
目前日本企業的公司治理思維、股東結構正明顯轉變，交叉持股比例大幅下降，外部投資人參與度大幅上升，企業也加速實施庫藏股買回與股利發放，提升企業價值，在企業治理加強、注重資本效率的背景下，日企彼此交叉持股現象正在逐步解消。為了對應解消持股所帶來的股票賣出壓力，很多企業選擇回購股票並註銷的方式來對沖相關壓力，這樣有助於提高企業的 ROE、PBR 等指標，進而有助於提高股價。
00972 野村日本價值動能高息 ETF 基金經理人張怡琳進一步分析指出，東證交易所推動公司治理改革，日本企業加強股東回饋，包括增加股利和提升回購比例。在東證政策的推動下，日本企業把盈餘資金積極返還給了股東。回購股票可以減少企業的股票數量，有助於提升 ROE 和 PBR 等財務指標。如果每股盈利上升，市盈率（PER）相同，股價就會上漲。此外，進行回購也有宣告自家股價目前比較便宜的效果。由於回購比分紅實施起來更加靈活，因此企業可輕鬆使用盈餘資金來回報股東。
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