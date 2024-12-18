00926 12月以來規模增胖6成 居海外股票ETF之冠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-18 10:38

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美國總統大選塵埃落定，美國 11 月 CPI 數據也符合市場預期，美股主要指數展開一波慶祝行情，在台股掛牌的海外股票型 ETF 跟著水漲船高，12 月以來基金規模長胖最多的前十檔，增胖幅度都有雙位數以上，第一名為凱基全球菁英 55(00926-TW) 激增 6 成，第二名第一金太空衛星 (00910-TW) 成長 5 成，國泰數位支付服務 (00909-TW) 搭上比特幣熱潮亦大增 45%。

觀察 12 月以來規模增胖最快的十檔海外股票 ETF，依序為凱基全球菁英 55 成長 60.59%、第一金太空衛星成長 50.82%、國泰數位支付服務成長 45.41%、國泰北美科技 (00770-TW) 成長 25.11%、統一 FANG+(00757-TW) 成長 23.39%、復華 S&P500 成長 (00924-TW) 成長 21.99%、富邦恒生國企 (00700-TW) 成長 18.62%、兆豐洲際半導體 (00911-TW) 成長 17.91%、富邦 NASDAQ(00662-TW) 成長 16.95%、復華中國 5G(00877-TW) 成長 14.23%。

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市場法人觀察，少了美國大選變數，加上市場預期美國聯準會降息循環會持續下去，看好企業獲利成長獲得支撐，刺激美股吹響另一波反彈號角，在美股行情帶動下，以美股為主的海外 ETF 近期股價表現亮眼，展現投資吸引力，吸引市場資金關注，在成份股股價上漲與新增買盤流入兩股力量合力挹注下，進一步推升基金規模成長，也反映 ETF 人氣升溫。

凱基全球菁英 55 基金經理人施政廷表示，美股主升段行情料將延續，預期 2024 年由評價面擴張所推升的行情，進入 2025 年將轉由企業獲利推動，雖然科技七巨頭因為基期關係，淨利成長幅度預計呈現趨緩；但科技七巨頭以外的其他 S&P 500 企業可望接棒演出，淨利年增率會從 2024 年第二季的谷底逐步翻揚，並拉近與科技七巨頭的距離。