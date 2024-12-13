〈陸股盤後〉陸經濟會議缺細節 滬指結束連三漲 放量跌破3400點

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-13 15:54

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中國 A 股三大指數周五 (13 日) 同步收黑，上證指數(SSEC) 結束連 3 日漲勢，失守 3400 點大關，因周四 (12 日) 結束的中央經濟工作會議缺乏細節，令部分市場交易員感到失望。

滬指周四收低 2.01% 至 3391.88.5 點，深證成指 (SZI) 跌 2.23% 至 10,713.07 點，創業板指跌 2.48% 至 2235.26 點，滬深兩市成交額合計人民幣 2 兆 692 億元。

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統計顯示，今日超過 4400 檔個股下跌，但仍有逾百檔股票漲停或走漲逾 10%。

值得注意的是，在大盤低迷之際，遊戲板塊今天逆勢創年內新高。招商證券表示，今年迄今國產版號發放數量已突破 1100 款，超過 2023 全年，版號發放節奏穩健有望提振遊戲行業市場信心。展望後市，多家遊戲公司將於年底至明年上半年推出重點產品，有望為公司業績貢獻新增量。

分析人士認為，今日下跌主要有三大原因。一是重磅會議結束後，先前根據預期做短線交易的資金可能有一個撤退、獲利了結的動作，二是今早亞太市場全線殺跌，MSCI 亞太指數跌幅擴大至 1%，三則是中美 10 年期公債負利差擴至逾 250 基點，續創 2002 年 6 月最大紀錄。

銀河證券表示，本周中央政治局會議與中央經濟工作會議陸續召開，為 2025 年經濟工作指明重要方向，同時釋放積極有為的政策訊號，後續聚焦中央經濟工作會議的表態。隨著存量政策加快落實及一攬子增量政策加力推出，經濟基本面可望呈現逐步改善態勢。「穩住樓市股市」的政策預期有助於提振市場信心，呵護 A 股長期健康發展。展望後市，A 股可望震盪上行。

海通證券表示，宏觀政策積極的大方向是確定性，但穩增長仍會在「高品質」的框架下進行，不太可能進行大水漫灌式的強刺激。資本市場方面對穩定股市的重視程度加強，產業政策繼續支援科技創新。

中信證券則指出，總體來看，政策層充分認識到明年內外壓力恐明顯增大的嚴峻形勢，提出穩增長、穩物價、穩就業、穩民生等一系列要求。從貨幣政策來看，會議要求實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，明年逆回購利率降幅料將為 40 到 50 基點，LPR 和貸款利率降幅可能更大。從產業政策來看，會議再次提及新質生產力和科技創新，重點關注 AI、低空經濟、商業航太、量子計算、生命科學等戰略性新興產業和未來產業發展。