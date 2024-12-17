〈日股收盤〉觀望氣氛濃日經連三黑，孫正義挺川普 軟銀飆逾4%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-17 16:07

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市場靜待明、後天美日央行利率決策，觀望氣氛濃厚，日經 225 指數 (NKY) 今 (17) 日在獲利了結買壓下，終場下跌 92.81 點或 0.24%，報 39,364.68 點，連續第三個交易日收黑。

東證股價指數 (TOPIX) 終場下跌 10.13 點或 0.37%，報 2,728.20 點。

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焦點股部分，軟銀大漲漲 4.42%，其創辦人軟銀集團孫正義與美國候任總統川普會面，並宣布未來 4 年將在美國投資 1000 億美元，創造至少 10 萬工作崗位。

家電製造大廠象印股價狂飆 16.65%，因受益於電鍋、炊具在日本國內銷售強勁，11 月淨利大增 46%，遠優於預測的 16%，並且調升全年財測。

索尼上漲 1.68%，市場持續看好其在遊戲、音樂、電影、動畫等核心內容的娛樂企業轉型。