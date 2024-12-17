川普自稱「關稅人」童子賢：加關稅不會讓美國發財

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-17 19:41

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童子賢說明，美國關稅占財政收入僅 1.6%，相較於美國剛成立時，關稅占財政收入超過 90%，2024 年的今天，關稅在美國財政收入中的比例已經大幅下降，關稅顯然也無法成為主要財政來源，認為關稅沒辦法讓美國發財。

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而川普自稱「關稅人」，童子賢則表示，可能是選舉策略的一部分，美國需要更加重視，如加拿大、墨西哥、越南，甚至是台灣，若政策轉為懲罰這些貿易夥伴，將形成矛盾，因此認為需友善這些合作夥伴。

童子賢進一步說明，川普在第一任期的「中國 + 1」政策，希望製造業不要中國生產製造，現在卻因其他國家對美國的貿易逆差，欲擴大關稅，進而懲罰加拿大、墨西哥、越南或是台灣等友善貿易的夥伴。