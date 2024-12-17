協和四接危及港安、國安？台電找專家背書：對儲槽安全及船隻入港 均安全無虞

針對民團及立委今 (17) 日召開記者會，質疑台電協和更新計畫可能引發基隆港安全甚至國安問題，台電強調，持續接受各界指教及地方意見，台電也將安全作為首要考量，並主動洽專家學者研究，絕對要求安全無虞。根據包括水工、化工專家的研究，以及實際從事基隆港引水工作者的經驗，協和更新計劃不論是儲槽安全，以及填地東移對港安及船隻入港的影響，均為安全無虞。



台電指出，北東電網面臨供電瓶頸，電網融通能力也有其上限，2025 年用電需求預估將成長至 600 萬瓩，但隨著區域內機組陸續除役，未來僅剩花蓮的和平電廠 130 萬瓩，屆時供需缺口恐達 470 萬瓩，並非如記者會所稱北台灣不缺電，因此就地新建電源才是根本解方，而非一昧仰賴外援。



針對民團及立委也質疑，接連推動天然氣接收站計畫是否有必要，台電表示，增氣減煤為國家能源轉型政策，不僅是台電所需，也有助於民營電廠及汽電共生等業者進行燃料轉換，以加速達成國家整體減碳、減空污的目標。



台電表示，LNG 天然氣儲存槽其防護設計十分嚴謹，且液化天然氣具有極低溫（零下 162 度）、不易燃燒的物理特性，迄今全世界也未曾有類似爆炸的事故發生。台電也請教從事爆炸研究的化工專家雲科大環安系教授徐啟銘，以科學論證儲槽爆炸的困難度，液化天然氣液體要蒸發成氣體需要很高的熱源，在沒有有效火源的狀況下，發生爆炸的機率近乎為零，況且目前規劃儲槽位置與鄰近地區中間隔了一座山。



台電也補充，依據國際研究分析結論，儲氣槽以爆裂物攻擊瞬間並不會產生爆炸，故以戰略或恐攻而言並不是最佳目標。



此外，台電請教水工權威海洋大學翁文凱教授，翁教授認為，協和填地東移後，包含東防波堤延伸、西海堤擴建，可減少港外海流進入港內的干擾。此外，台電也請教實際曾於基隆港從事引水工作的基隆港引水人辦公室前主任吳雲斌，吳前主任認為，東移方案中拆除西堤後，基隆港航道變寬，大船進出更安全。