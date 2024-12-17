賴清德：台灣有能力競逐太空 將積極建置先進算力發展主權AI

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-17 19:52

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台北市電腦公會今 (17) 日舉行會員大會暨 50 周年慶，總統賴清德也到場致詞，他表示，政府將投入大量科技預算資源，積極建置先進算力、發展主權 AI，此外，台灣也有能力競逐太空、探索海洋。

賴清德表示，明年的科技預算達到 1965 億元，比去年增加 77 億元，持續支持半導體、資通訊 (ICT) 產業發展，政府除了會設立國家的資料中心及超級電腦，讓台灣擁有自己的主權 AI，也會在培育人才、相關法律提供協助。

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賴清德也提到，台灣過去在太空和海洋領域涉獵較少，但不能忘記台灣是有能力競逐太空、有機會探索海洋，ICT 產業可以與國家的發展相互結合，基於堅強的資通訊、半導體産業實力上貢獻力量，共同落實前瞻未來、國政願景。

電腦公會彭双浪理事長致詞時則表示，公會經歷大中型主機、PC、網際網路、智慧手機、行動商務、物聯網、人工智慧多項技術革命，更與產業多次度過經濟金融風暴、戰爭和疫情挑戰的 50 年並肩作戰、薪火相傳歲月，並一起迎接一個充滿機遇與收穫新的 50 年。

彭双浪強調，未來公會持續朝著國際化、專業化、永續化不斷精進，努力邁向「台灣 ICT 產業動力」、「世界級產業公會」的立會願景；而此次會員大會，公會歷任理事長林榮生、施振榮、劉瑞復、黃崇仁、王振堂、童子賢等也出席參與，共同回顧公會 50 年。