童子賢：台灣應率先做綠色消費榜樣 力推燃油車轉電動車

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-17 19:09

‌



和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (17) 日出席台北電腦公會會員大會，指出台灣的電動車銷售數量低於全球平均，而台灣身為科技出口國，綠色消費與綠色科技是台灣產業提倡的國際趨勢，認為台灣應率先做好榜樣，力推將燃油車轉為電動車。

童子賢今天以台北電腦公會榮譽理事長出席會員大會，談到現在綠色消費及綠色科技為現在的國際趨勢，而台灣的電動車銷售占比僅約 5 至 6%，低於全球平均的 15 至 16%，認為台灣電動車銷售落後國際趨勢。

‌



近日交通部加速推動友善電動車環境，並建置公共充電樁。對此，童子賢也表示，基礎建設的重要性，指出若公共充電樁能夠更加普及，可以提高南來北往開車族購買電動車的意願，且充電樁不足，可能造成長途駕駛的旅程焦慮。