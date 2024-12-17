博通的「輝達時刻」來了？快速成長才能證明其高估值

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-17 23:10

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儘管博通展現強勁的成長，但並非每個「輝達時刻」(Nvidia Moment)都能轉化為持續的收益。博通在人工智慧 (AI) 領域有很大的潛力，但必須透過快速成長才能證明其高估值。

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博通股價的爆發主要源自於其對 AI 市場的樂觀預測。該公司預計，到 2027 會計年度，為資料中心提供 AI 組件的市場潛力將達到 900 億美元。

Mahoney Asset Management 的執行長 Ken Mahoney 表示：「博通的表現有點像『輝達時刻』」。

Mahoney 認為，博通正試圖向投資人展示，除輝達之外 AI 運算市場還有其他巨大的潛在贏家。即便早在上週業績公布前，博通便因 AI 業務的穩健成長躋身費城半導體指數的頂級股票之一。

Rational Equity Armor Fund 的投資組合經理 Joe Tigay 表示，博通和輝答之間存在許多相似之處，他相信博通的股票有可能實現可持續的收益成長。

值得注意的是，博通的非 AI 業務卻存在一定疲軟，使得公司先前給出的預測並未讓市場滿意，股價也因此在 9 月出現了一定回落。

必須實現快成長才能證明高估值

博通在本季的業績中將重點放在了 AI 上。其股價在今年迄今已上漲超過 120%，創下自 2009 年上市以來的最佳年度表現。

根據彭博的數據，儘管分析師將博通 2025 會計年度每股淨收益的預期上調 12%，但股價的上漲速度遠超了分析師目標價的提升。

然而，投資人對於博通的未來充滿期待的同時，股價的高估值也引發市場的擔憂。博通目前的本益比已經達到了 38 倍，這意味著其必須實現快速的成長才能證明這一估值水準。

市場並非沒有風險，並不是所有「輝達時刻」都能夠轉化為持續的獲利成長。此前，安謀 (Arm Holdings)(ARM-US) 在今年 2 月發布樂觀預測，並表示 AI 熱潮「才剛開始」，同樣引發了市場的強烈反應，股價一度暴漲了 93%。但後來未能維持這股勢頭，目前比 7 月的最高峰下跌了 20% 以上。