統一超擴戶外廣告聯播網門市 首波將達300家

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-28 12:09

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連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 今 (28) 日宣布，即日起攜手統一資訊導入本土獨家可程序化購買的數位戶外廣告技術，預計今年底前將於全台超過 300 家 7-ELEVEN 門市提供戶外廣告聯播網 (pDOOH)。

統一超說明，RMN(零售媒體聯播網) 已成為當前零售業的熱門話題，廣告主可鎖定特定時間、地點、天氣、人流等數據精準投放數位戶外看板廣告，並可即時競價、即時數據優化，觸及線下商圈人流。

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7-ELEVEN 長期深耕數位戶外 (Digital Out-of-Home) 廣告，透過全台近萬台的 OPEN! CHANNEL 數位看板聯播網，將實體通路不可取代的消費者體驗持續升級，年累計超過 10 億觀看次數。

而 pDOOH 聯播網透過於門市內設置面向店外的數位螢幕，民眾不需入店即可收看，藉此觸及更多潛在消費者，目前已進駐 7-ELEVEN 雙北生活圈 200 家門市，主要鎖定上班族和年輕世代等族群，預計年底前可擴及 300 店。