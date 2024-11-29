全家強化零售大數據 RTB新服務上限

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-29 17:35

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連鎖超商全家 (5903-TW) 表示，攜手傑思．愛德威集團，推出全新、可支持實時競價 (RTB) 的電子看板廣告程序化購買服務「Family ADs pDOOH」，藉此結合零售大數據運用，協助企業夥伴精準瞄準受眾，提升單店的營運動能可期。

全家說明，便利商店深耕會員經濟，致力提升消費者購物體驗，早在 2023 年即領先同業推出「Family Ads」廣告服務，系統性整合線上線下資源，於實體店舖、會員 APP、直播平台及社群媒體，展開 RMN (Retail Media Network，零售媒體聯播網) 全方位布局。

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全家在每日超過 300 萬人來客數、逾 4200 家實體店舖和 1800 萬會員高流量 APP 等優勢下，運用實體店舖電子看板、POS 面板、會員 APP 版面等線上、線下媒體資源，達到 OMO (Online-Merge-Offline) 全場域廣告投放。