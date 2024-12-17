〈保德信展望〉估台股Q1落底、高點26000點 首檔台股ETF將問世

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-17 18:01

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保德信今 (17) 日釋出 2025 年投資展望，川普即將重返白宮，聯準會降息趨勢持續，明年全球投資機會與波動風險並存，保德信認為，雖然短期市場震盪在所難免，但終究會回歸基本面表現，預估金融市場依舊能維持多頭格局，尤其美台股市仍是投資主軸，預期加權指數落在 22000 至 26000 點，第一季落底後可望逐步走高。此外，保德信首季將進軍台股 ETF 市場，規劃以市值型產品加入戰局。

2025 優選美國股債 估台股 Q1 落底後逐步回升

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至於台股 2025 年整體表現，李孟霞分析，川普就職後，第一季的市場焦點需關注美國新政府的政策風險，以及聯準會的貨幣政策，預料第一季指數波動將加大；以台經院對台灣 2025 年經濟成長率的預測來看將呈現逐季走高，因此預期台灣加權指數有機會於第一季落底後，在企業獲利持續成長、國內資金動能充沛等因子帶動下，展現前低後高、逐步向上的態勢。

明年台股企業獲利仍能維持超過 15% 的高速成長，其中科技族群年增幅有望達 26%，為類股之最，以未來四季 EPS 搭配 GDP 及 EPS 年增率，以及台股長期平均本益比 17 倍推估，明年指數有望再創新高，而大箱型區間高低點位落差 4000 點。

台股市值躋身全球第十 2025 年續揚值得期待

受惠美中貿易角力、台商資金回流、ETF 熱潮及 AI 大趨勢，PGIM 保德信基金經理人張芷菱指出，台股市值持續攀升，2024 年正式晉升全球第 10 大市值之股市，預期隨著 2025 年台灣經濟成長展望逐季攀升，台股市值成長值得期待。

看好台股市值動能前景，若透過市值成長股搭上台股多頭行情，表現更勝單純布局市值前 50 大之股票，且隨著時間拉長勝率越高。

保德信預計明年推出台股 ETF 產品，追蹤「臺灣市值動能 50 指數」，採取五大篩選因子包括市值、成長、動能、價值、品質進行評分程序，最終再依電子、金融、傳產市值權重分配家數。