00919僅花477天躋身百萬受益人俱樂部 今年來績效15%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-16 19:50

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台股 ETF 受益人數不斷攀升，根據集保戶股權分散統計顯示，總人數已經來到 990 萬人，持續創新高，群益台灣精選高息 (00919-TW) 突破百萬大關，是繼 00878、0056 之後的第三檔百萬國民 ETF。其中，0056 最早上市，第一個受益人數達百萬的是 00878，00919 則是上市 477 天最快達成的 ETF。

進一步觀察今年以來的含息報酬率，00919 上漲 15.07%，表現最佳，00878 及 0056 皆為 11%，亦表現不俗。

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ETF 理財達人表示，00919 的受益人數大幅成長，表示越來越多人認同 00919 可以滿足打造被動現金流的需求。00919 追蹤臺灣精選高息指數，除了關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的 30 檔個股，組合成極佳存股工具。

進一步觀察，00919 成立以來已配息 6 次，這 6 次配息發配金額呈現穩定階梯式向上，最近一次配息金額還創新高配 0.72 元，年化配息率連續 6 季衝破 10%，因此深受存股族青睞。

財富管理業者強調，台股高息 ETF 的波動度相對個股與大盤來得低，除了適合長期投資外，也是存股領息的好工具，不過，台股 ETF 的成分股選股邏輯很重要，畢竟投資人不希望領高股息賠價差，因此選股策略一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率。