〈台幣〉收32.515元 貶值3分 市場等待聯準會釋疑
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-17 18:35
新台幣今 (17) 日狹幅盤整，但成交量擴大，終場收在 32.515 元，貶值 3 分，台北外匯經紀公司成交值 14.73 億美元，匯銀人士指出，市場一般預期美國聯準會本周四將持續降息 1 碼，但關鍵在其對未來降息空間的表態，使觀望情緒趨濃。
新台幣今日以 32.47 元、升值 1.5 分開出後，一度來到 32.461 元，隨即轉貶，最低來到 32.53 元，終場收在 32.515 元，貶值 3 分，全日高低價差 6.9 分。
觀察主要亞幣，並未見明顯趨勢，日元小升 0.15% 左右，港幣微升 0.05% 上下，泰銖則貶值近 0.5%，新台幣小貶 0.09%，韓元和星元也貶在 0.1% 左右。
除了市場普遍認為本周聯準會將再降息 1 碼，統一證預估，聯準會明年將再降息 3-4 碼，並於第二季停止縮表，使市場流動性進一步提升。
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