台積電慈善基金會攜手桂冠 赴熊本廠分享湯圓

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-17 15:14

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張淑芬表示，透過一碗湯圓，不僅讓遠在海外的同仁感受到家鄉的溫暖，更希望將台灣的孝道與關懷精神傳遞到每個角落，連結彼此的心，讓愛與文化跨越國界。

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台積電慈善基金會在張淑芬董事長的理念下，長期推廣「孝道」，藉由不同的公益形式與暖心對話，讓「孝道」從小開始扎根，同時也長期關注長輩關懷、惜食行善，攜手桂冠實業等多家食品企業，將飲食物資提供給弱勢據點及需要幫助的人。

2024 年 12 月 21 日是冬至時節，台灣習俗在冬至日吃湯圓，象徵圓滿、豐碩，並增添一年歲月，台積電慈善基金會與桂冠實業帶著台灣湯圓，前往 JASM 熊本晶圓廠，與廠區近 500 名派駐海外的台積同仁、日本在地員工， 一起團聚吃湯圓，並分享台灣吃湯圓習俗及飲食健康知識。

由於日本冬至沒有特別吃湯圓的習俗，這一特別安排也讓日本在地員工倍感驚喜，活動現場洋溢著溫馨和歡樂的氣氛。

在結束 JASM 熊本晶圓廠的冬至吃湯圓的暖心活動，張淑芬董事長特別帶領團隊前往 JASM 熊本晶圓廠所在的菊陽町社區，與菊陽町長 Takatoshi Yoshimoto 及社區長輩一起品嘗湯圓，透過實際的交流拉近彼此距離，台積電慈善基金會與桂冠實業也向長輩們，介紹湯圓的文化背景與製作方式，過程中笑聲不斷，日本在地長輩們品嘗著這道帶有台灣特色的甜品後，不僅對其糯滑的口感讚不絕口，更表示感受到了一種久違的溫暖；藉由這場跨文化的飲食活動，不僅傳遞了台灣家庭溫暖的飲食文化，更結合長輩關懷與孝道推廣的理念，讓在地居民感受到深厚的情感連結，與文化交流的美好，將溫暖與關懷傳遞至更多角落。

除了文化交流之外，台積電慈善基金會也關注長者健康、延緩失能失智，日本熊本縣的人口高齡化速度、高齡人口比例，皆高於日本全國平均值，2024 年 7 月台積電慈善基金會前往菊陽町，分享「企業 x 醫院／大學 x 社區」的健康長壽三角模式，朝向「預防失智症發生、減少長期照護人數」目標努力。