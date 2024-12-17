陸研究成果也進榜！美《科學》雜誌公布2024年十大科學突破 頭號突破是「它」

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-17 11:50

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美國《科學》雜誌上周四 (12 日) 公布 2024 年度十大科學突破，一種注射給藥的抗愛滋病病毒藥物以「卓越的預防感染能力」獲評為 2024 年度最大突破，中國科學家所發現的迄今最古老多細胞真核生物化石成果也榮登榜單。

榜單頭名是抗愛滋新藥名為 Lenacapavir 的注射藥物，由美國吉利德科技公司研發，每次注射可為人體提供 6 個月的保護。這種藥物通過靶向艾滋病病毒的衣殼蛋白起效，能夠干擾艾滋病病毒衣殼蛋白侵入細胞核，阻止病毒複製，還能干擾病毒的組裝和成熟過程。今年 6 月，一項針對非洲青春期女孩和年輕女性的大型藥物有效性試驗結果顯示，這種藥物預防愛滋病病毒感染有效率達 100%，該藥最快預計在明年中才能獲監管部門批准上市。

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二是發現地幔「巨浪」推動大陸高地崛起。今年英國南安普頓大學地球科學家的一項研究表明，陡峭的懸崖和高原是由大陸分離時在地球中層引發的同一「巨浪」造成的。當構造板塊斷裂時，會在地球深處引發強大而緩慢的地幔波，進而導致大陸表面上升一千公尺以上。

《科學》雜誌還介紹中國科研人員對一種古老生物化石的研究，並發現多細胞真核生物出現時間比此前認為的要早得多。今年 1 月，中科院南京地質古生物研究所的研究人員在燕山地區距今約 16.4 億年的地層中發現迄今最早的多細胞真核生物——壯麗青山藻的化石。這一發現將多細胞真核生物出現時間進一步提前約 7 千萬年。

其次，多個研究小組今年證明第三種磁性材料的發現，擁有該特性的交變磁體未來可用於製造自旋電子計算機。

此外，SpaceX「星艦」第五次試飛成功，升空 7 分鐘後，其助推器在降落時由發射塔上被稱作「筷子」的機械臂「夾住」，首次實現在半空中捕獲回收。這一壯舉是 SpaceX 向完全可重複使用火箭系統邁進的重要里程碑。

今年 4 月，美國研究人員還發現了第一種固氮真核生物，通過一種名為「硝基質體」(Nitroplast) 的新型細胞器來固定氮氣，顛覆了以往真核生物如動植物無法直接從大氣中固定氮氣的認知。

另外，科學家今年還利用從古代骨骼和牙齒中提取的 DNA 開展一系列研究，為數千年前的家庭重建「家族樹」，為人們提供有關遠古時期人口遷徙和親屬關係等問題的新見解。