鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)EPS預估上修至1.87元，預估目標價為21.50元
鉅亨網新聞中心 2024-12-16 22:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.83元上修至1.87元，其中最高估值1.98元，最低估值1.76元，預估目標價為21.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.98(1.98)
|2.22
|2.64
|最低值
|1.76(1.76)
|1.96
|1.99
|平均值
|1.86(1.84)
|2.12
|2.33
|中位數
|1.87(1.83)
|2.13
|2.32
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|28.57億
|33.11億
|37.29億
|最低值
|26.15億
|28.52億
|29.88億
|平均值
|27.14億
|29.95億
|32.53億
|中位數
|27.07億
|28.92億
|33.06億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.67
|1.39
|2.16
|1.92
|1.46
|營業收入
|44.23億
|36.20億
|40.64億
|59.06億
|61.39億
詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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