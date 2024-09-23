鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為22.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-23 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.77元上修至1.81元，其中最高估值1.94元，最低估值1.73元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.94(1.94)
|2.32
|2.58
|最低值
|1.73(1.73)
|2.03
|2.14
|平均值
|1.81(1.81)
|2.17
|2.37
|中位數
|1.81(1.77)
|2.16
|2.42
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|28.05億
|33.31億
|36.74億
|最低值
|25.40億
|29.15億
|31.25億
|平均值
|27.10億
|30.71億
|33.25億
|中位數
|27.29億
|30.33億
|32.06億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.67
|1.39
|2.16
|1.92
|1.46
|營業收入
|44.23億
|36.20億
|40.64億
|59.06億
|61.39億
詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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