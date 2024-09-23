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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-23 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.77元上修至1.81元，其中最高估值1.94元，最低估值1.73元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.94(1.94)2.322.58
最低值1.73(1.73)2.032.14
平均值1.81(1.81)2.172.37
中位數1.81(1.77)2.162.42

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值28.05億33.31億36.74億
最低值25.40億29.15億31.25億
平均值27.10億30.71億33.25億
中位數27.29億30.33億32.06億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.671.392.161.921.46
營業收入44.23億36.20億40.64億59.06億61.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBSAC

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