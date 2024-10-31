search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)EPS預估上修至1.85元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 10:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.82元上修至1.85元，其中最高估值2.07元，最低估值1.73元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.07(2.07)2.322.64
最低值1.73(1.73)2.032.14
平均值1.86(1.85)2.192.39
中位數1.85(1.82)2.182.43

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值28.57億33.11億37.29億
最低值26.68億29.15億31.25億
平均值27.60億30.80億33.37億
中位數27.42億30.60億33.06億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.671.392.161.921.46
營業收入44.23億36.20億40.64億59.06億61.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBSAC

相關行情

台股首頁我要存股
Banco Santander Chile SA - ADR19.68-0.76%

延伸閱讀


Empty