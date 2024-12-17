鉅亨速報 - Factset 最新調查：KRC臨時(KIM-US)EPS預估下修至0.52元，預估目標價為26.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-17 00:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對KRC臨時(KIM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.54元下修至0.52元，其中最高估值0.62元，最低估值0.49元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.62(0.62)
|0.83
|0.87
|0.79
|最低值
|0.49(0.49)
|0.6
|0.6
|0.79
|平均值
|0.54(0.54)
|0.73
|0.76
|0.79
|中位數
|0.52(0.54)
|0.74
|0.78
|0.79
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.43億
|22.48億
|23.45億
|24.37億
|最低值
|19.91億
|20.52億
|21.17億
|24.37億
|平均值
|20.21億
|21.05億
|21.85億
|24.37億
|中位數
|20.08億
|20.90億
|21.58億
|24.37億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.80
|2.25
|1.60
|0.16
|1.02
|營業收入
|11.59億
|10.58億
|13.65億
|17.28億
|17.97億
詳細資訊請看美股內頁：
KRC臨時(KIM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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