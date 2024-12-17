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鉅亨速報 - Factset 最新調查：KRC臨時(KIM-US)EPS預估下修至0.52元，預估目標價為26.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-17 00:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對KRC臨時(KIM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.54元下修至0.52元，其中最高估值0.62元，最低估值0.49元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.62(0.62)0.830.870.79
最低值0.49(0.49)0.60.60.79
平均值0.54(0.54)0.730.760.79
中位數0.52(0.54)0.740.780.79

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值21.43億22.48億23.45億24.37億
最低值19.91億20.52億21.17億24.37億
平均值20.21億21.05億21.85億24.37億
中位數20.08億20.90億21.58億24.37億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.802.251.600.161.02
營業收入11.59億10.58億13.65億17.28億17.97億

詳細資訊請看美股內頁：
KRC臨時(KIM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKIM

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