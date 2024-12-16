印度消費人數減少 塔塔星巴克營運承壓

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-16 19:28

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塔塔消費品公司 (Tata Consumer Products) 執行長 Sunil D"Souza 周一 (16 日) 表示，由於消費人數下滑，公司將「調整」近期開設星巴克門市的計畫。

據了解，印度民眾正在削減從餅乾、咖啡到速食等各項支出，原因是持續高漲的通膨擠壓中產階級的預算，而薪資水準遲遲未能跟上通膨步伐。

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塔塔星巴克 (Tata Starbucks) 是美國咖啡品牌星巴克 (SBUX-US) 塔塔集團的合資企業，為印度最大咖啡連鎖店，總共有逾 450 家門市。星巴克在全球總共有 4 萬多家門市。

塔塔消費品公司執行長 Sunil D"Souza 說：「我們將進行短期調整...... 短期內會有壓力，不過仍轉注實現 2028 年開設 1,000 家門市的目標。」

D"Souza 仍預估，從長遠來看，隨著印度咖啡文化的發展以及與印尼、越南和菲律賓等其他亞洲國家相比，咖啡密度仍然較低，塔塔對咖啡的押注將會得到回報。