景氣冰與火！德造船廠再傳破產 中國船廠訂單滿到2028年

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-16 16:50

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繼邁爾船廠，德國又一家百年造船廠面臨倒閉危機，FSG-Nobiskrug 造船集團的四家公司已啟動破產程序，短短一年歐洲就有兩家大型造船廠陷入巨大困境，與中國的造船業訂單滿到 2028 年、如日中天的榮景相比，景氣有如冰與火的兩極。

以建造豪華郵輪聞名的歐洲知名船企德國邁爾船廠（Meyer Werft）今年 8 月以最高 90% 的股份由德國政府持有，貼上「國有化」標籤，順利化解破產危機。

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FSG-Nobiskrug 集團就沒那麼幸運了。法院已經任命了 Brinkmann & Partner 和 REIMER 兩家律師事務所作為臨時破產管理人負責監督公司的營運。管理人團隊正在評估造船集團的財務狀況，以為其製定重組方案。

為了確保支付近 500 名員工（約 340 人在弗倫斯堡船廠，140 人在倫茨堡船廠）包括今年 11 月到明年 1 月的短期薪水，破產管理人也啟動了破產預融資。不過據德國媒體報道，一部分員工已經被解僱。

據報導，自 12 月 1 日以來，FSG 船廠一直在沒有電力供應合約的情況下運作。由於無力支付電費，當地時間 12 月 9 日，電力公司幾乎切斷了船廠的全部電力供應。

對比歐洲造船廠，中國造船業持續在全球一枝獨秀，今年上半年，中國新承接訂單量占全球總量的 74.7%。亦即，全球每 10 份造船新訂單，就有超過七成流向中國。

根據最新數據，中國造船業三大指標繼續穩步成長領先全球，完工量、接單量與手中訂單量在今年上半年的全球市佔率分別為 55%、74.7% 和 58.9%，很多企業訂單甚至排到 2028 年。