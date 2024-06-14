永立榮攜手百騰智醫 搶攻900億台灣醫美市場
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-17 16:06
永立榮生醫 (6973-TW) 今 (17) 日召開股東會，會後宣布攜手百騰智醫、台中康健抗衰老預防醫學中心，開發結合羊水幹細胞外泌體的醫美與生髮療程，搶攻台灣 900 億的醫美市場。
永立榮董事長簡奉任指出，非侵入性的醫美需求提高，加上台灣醫美市場規模達 900 億新台幣，透過永立榮的羊水幹細胞外泌體技術，結合百騰「軸流式霧化導入儀」。這項專利技術使得外泌體精華能夠無痛、無創、更快速、更精準導入皮膚深處，搶佔高階醫美商機。康健診所將成為這項創新療程的第一個高端抗衰老診所，共同推動再生醫療、延緩老化與生髮的醫美市場。
百騰董事長莊風茹表示，百騰的「極洸音速槍 ®」，已取得衛福部非醫療器材認證，並獲得台、美、中等地專利。此次合作將結合雙方的專利技術，提供醫美診所最新的非侵入式皮膚治療、抗衰老與生髮的療程。
簡奉任提到，除了生醫產品以外，也積極拓展醫美海外業務版圖，繼北美 VLSC 集團後，將持續進軍中國來西亞等具有潛力的區域，尤其全球對非侵入式醫美需求快速增長，此一產品可望滿足高端醫美診所的需求。
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