永立榮外泌體乾眼症新藥取得台灣專利 進軍年成長10%乾眼症市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-26 10:20

永立榮 (6973-TW) 今 (26) 日宣布，旗下以羊水幹細胞外泌體為原料，可用於治療中重度乾眼症的產品 UB003 已取得台灣專利，其他國家的專利也正在審查當中。永立榮指出，未來將申請臨床試驗許可(IND)，進軍年成長 10% 的乾眼症市場。

永立榮表示，目前已著手臨床試驗的規劃，並進行製程優化，完成後將申請 IND。根據 Global Data 的報告指出，2018 年到 2028 年間，乾眼症的年複合成長率 (CAGR) 高達 10.6%，全球市值在 2028 年時最高可達到 107 億美元 (約新台幣 3300 億元)。

永立榮 UB003 的成分，主要是培養出羊水幹細胞後的培養液，再經過分離純化後的外泌體衍生物，與現行的化學製劑相比，屬低刺激性，較無安全顧慮，也沒有現行藥物的限制。而羊水幹細胞具有促進細胞修復的特性，除減緩症狀，還有機會從根本改善眼球角膜受損的問題，因此很適合開發用於治療長期受乾眼症之苦的病患。