永立榮雙箭齊發 搶攻新藥開發、外泌體保養品商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-27 19:30

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永立榮 (6973-TW) 董事長簡奉任今 (27) 日指出，旗下新藥開發及保養保健消費品雙箭齊發，搶攻商機。新藥開發已有 1 項進到臨床一期試驗，保養品方面也取得 5 項美妝保養品創新原料國際 INCI 認證。未來將加緊腳步拓展國際市場，以東南亞為優先目標，尋找可互補合作的投資對象。

執行長莊欣怡說明永立榮新藥開發進度，目前在新藥開發有兩大項目，包含治療勃起功能障礙的新藥 UB002，以及治療中重度乾眼症的 UB003。

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莊欣怡指出，UB002 主要針對糖尿病以及攝護腺根除術後導致勃起功能障礙的患者，目前進度為臨床一期的收案，預計年底完成 9 人，明年申請多國多中心的臨床二期。

UB003 則是利用羊水幹細胞外泌體，應用在乾眼症，已完成初步的動物有效性試驗，今年目標是維持製程穩定，待完成 CMC 製程優化後，將進行法規諮詢，並申請 IND 展開人體臨床試驗。

美妝保養品方面，永立榮已經陸續取得 5 項美妝保養品創新原料國際 INCI 認證，其中 1 項新原料是以人類羊水幹細胞為來源，待國內法規開放後，將隨即申請上市。

永立榮也加進研發腳步，陸續研發出以小鹿羊水、鹿茸及人類羊水幹細胞外泌的美妝保養品原料，且均成功取得 INCI 登錄認證，因應醫美大廠開發新型醫美產品的多元需求，進軍全球規模達 137 億美元的醫美市場。

此外，永立榮已在 8 月申請進駐竹北生醫園區，主要擴充研發實驗室以及產能，預計下半年就會裝修進駐。