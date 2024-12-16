渣打銀再攜手沃旭 大彰化西北風場授信案扮多重關鍵
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-16 14:49
繼挹注沃旭能源 2020 年大彰化東南離岸風場授信案，渣打銀行再度攜手沃旭能源、國泰人壽與其他聯貸銀行等專業團隊，完成大彰化西北離岸風場聯合授信案，超額認購達 2 倍，除 15 家本國銀行參與，並由 6 家外國和本地出口信貸機構提供信用擔保，為今年度簽約金額最大之台灣離岸風電案，大彰化西北離岸風場之綠電，將由台積電 (2330-TW) (TSM-US) 承購未來 20 年所有發電量。
本專案成功協助國泰人壽及其子公司國泰風能自沃旭能源取得 583MW 大彰化西北離岸風場 50% 股權，創下台灣壽險公司迄今投資離岸風場的最大規模，為壽險業在綠色能源基礎建設立下重大里程碑。大彰化西北離岸風場之綠電更是由台積電承購未來 20 年所有發電量。本專案亦是渣打銀行與沃旭能源繼 2020 年大彰化東南離岸風場聯合授信案後的再度合作，展現渣打銀行對台灣綠能市場的長期承諾。
本次投資風場所需專案融資，共獲 15 家銀行參與，渣打銀行在其中扮演多重關鍵角色，包括技術顧問銀行、環境和社會評估顧問銀行、保險顧問銀行、財務建模銀行、統籌主辦銀行及避險銀行，提供全方位的金融服務，成功協助案源順利融資。該案也是台灣首個獲得「國家融資保證中心」參與，並提供融資保證的風場專案，為台灣綠色投資的典範案件。
渣打銀行企業、金融機構暨商業銀行事業總處負責人朱佳玲表示，渣打銀行很榮幸能與客戶攜手共同為台灣的能源轉型貢獻心力。大彰化西北離岸風場案不僅是渣打銀行在台灣綠能融資領域的又一里程碑，更彰顯了該行對全球永續發展目標的堅定承諾。未來將持續深耕台灣綠色金融市場，為客戶提供更多創新、多元的金融解決方案。
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