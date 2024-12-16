渣打銀再攜手沃旭 大彰化西北風場授信案扮多重關鍵

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-16 14:49

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繼挹注沃旭能源 2020 年大彰化東南離岸風場授信案，渣打銀行再度攜手沃旭能源、國泰人壽與其他聯貸銀行等專業團隊，完成大彰化西北離岸風場聯合授信案，超額認購達 2 倍，除 15 家本國銀行參與，並由 6 家外國和本地出口信貸機構提供信用擔保，為今年度簽約金額最大之台灣離岸風電案，大彰化西北離岸風場之綠電，將由台積電 (2330-TW) (TSM-US) 承購未來 20 年所有發電量。

本專案成功協助國泰人壽及其子公司國泰風能自沃旭能源取得 583MW 大彰化西北離岸風場 50% 股權，創下台灣壽險公司迄今投資離岸風場的最大規模，為壽險業在綠色能源基礎建設立下重大里程碑。大彰化西北離岸風場之綠電更是由台積電承購未來 20 年所有發電量。本專案亦是渣打銀行與沃旭能源繼 2020 年大彰化東南離岸風場聯合授信案後的再度合作，展現渣打銀行對台灣綠能市場的長期承諾。

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本次投資風場所需專案融資，共獲 15 家銀行參與，渣打銀行在其中扮演多重關鍵角色，包括技術顧問銀行、環境和社會評估顧問銀行、保險顧問銀行、財務建模銀行、統籌主辦銀行及避險銀行，提供全方位的金融服務，成功協助案源順利融資。該案也是台灣首個獲得「國家融資保證中心」參與，並提供融資保證的風場專案，為台灣綠色投資的典範案件。