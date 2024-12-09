〈雙12來了〉火鍋季開吃！用「星」刷滿千折百最高12%回饋 網購最高送1萬刷卡金

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-09 11:24

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星展攜手多家熱門火鍋店推出「天天滿千送百優惠」，三五好友相揪吃火鍋，感情更緊密，還能享好康。同時，星展信用卡也推出不限餐廳最高 12% 餐飲回饋，讓卡友與家人朋友都能輕鬆共享美味。迎接雙 12 購物季，網購刷星展卡最高可享 NT$1 萬刷卡金，明（2025）年起星展 eco 永續卡與 eco 永續極簡卡回饋亦全面升級，綁定行動支付最高享 9.8% 回饋。

星展信用卡攜手王品集團五大鍋物品牌，獨家端出冬季火鍋優惠，2025 年 1 月 31 日前，於聚日式鍋物、青花驕麻辣鍋、和牛日式鍋物放題、嚮辣和牛麻辣鍋、尬鍋台式潮鍋等鍋物名店，持星展信用卡單筆消費滿 NT$1,000 享現折 NT$100，滿 NT$2,000 享現折 NT$200，每日每卡最高現折 NT$300。

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除了暖心火鍋季優惠，現在還有聚餐用星刷 12% 回饋活動！即日起至 2025 年 1 月 31 日止，不限餐廳、不限卡別、不須切換權益，以星展信用卡任刷 2 筆國內餐飲且消費達 NT$1,000 並於指定期間登錄，即享最高 12% 回饋，最高可拿 NT$1,000 刷卡金。

此外， 12 月 31 日前於 momo 購物累積分期滿 12 萬享 10,000 momo 幣。雙 12 活動期間於 PChome 購物刷卡單筆滿額最高享 15% P 幣回饋，卡友可把握年底前最後最後一檔網購優惠。

另外，於蝦皮購物、Yahoo! 奇摩購物中心、淘寶、東森購物等平台刷星展卡，雙 12 活動期間最高可享 NT$6,000 回饋（以上活動均限量且須登錄），買好買滿之餘再登錄星展「一起用星刷」活動，額外賺最高 NT$5,000 刷卡金，還有機會抽市價新台幣 70 萬元的阿聯酋頭等艙香港飛杜拜雙人奢華機票。