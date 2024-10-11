逾2400%！陸新股好瘋狂 強邦新材創IPO首日漲幅紀錄 兩度暫停交易

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-11 16:06

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中國 A 股整體情緒今 (11) 日偏冷靜，但新股仍繼續瘋狂暴漲，在深圳證交所上市交易的強邦新材盤中暴漲超 2400%，盤中兩度臨時停牌，創今年內新股首日最大漲幅記錄，另一檔新股銅冠礦建也表現不俗，盤中暴漲逾 11 倍。

中國《證券時報》報導，強邦新材今日上午開盤即大漲 800%，進入連續競價階段後，股價進一步上漲，盤中觸及臨停。深交所隨後發佈公告指盤中成交價較開盤價首次上漲達到或超過 30%，根據《深圳證交所交易規則》等有關規定，深交所自今日 9 時 30 分 05 秒起對該證券實施臨時停牌，於 9 時 40 分 06 秒複牌。

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之後，深交所再因為強邦新材盤中成交價較開盤首次上漲達到或超過 60%，根據《深圳證交所交易規則》等有關規定，本所自今日 9 時 40 分 34 秒起對該證券實施臨時停牌，於 9 時 50 分 35 秒複牌。

強邦新材來自安徽省宣城市，2010 年成立，並於 2021 年整體變更為股份公司，成立以來始終專注於感光材料的研發及其在印刷版材方面的應用，目前是中國為規模最大的民營印刷版材生產企業，是國內少數掌握柔性版材生產關鍵材料與核心技術工藝的生產企業之一。

但近幾年強邦新材業績存在波動，且境外銷售佔比較高，面臨匯率波動風險。

按本次發行價格及 4000 萬股的新股發行數量計算，強邦新材募資金額預計為人民幣 3.87 億元，明顯低於 6.68 億元的募資目標。本次 IPO 募集資金將用於環保印刷版材產能擴建項目、研發中心建設項目、智能化技術改造項目、償還銀行貸款及補充流動資金。

另一隻新股銅冠礦建也大漲，盤中一度漲超 11 倍，該公司此次發行價格為每股人民幣 4.33 元，發行價為今年 A 股上市公司中最低，對應 2023 年扣非後的歸母淨利潤攤薄後本益比為 14.92 倍，低於同業 20.85 倍的平均本益比。

銅冠礦建主要為非煤礦山提供一體化礦山開發服務，主要包括礦山工程建設和採礦運營管理兩項核心服務。