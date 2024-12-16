無薪假人數創4個月新低 迎春節旺季花蓮旅宿業回溫 減少197人最明顯

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-16 12:56

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勞動部今 (16）日公布最新一期無薪假人數為 4,474 人，為 4 個月來的新低，較上期公布人數減少 822 人，家數減少 41 家，其中以花蓮當地減少 197 人，回溫最明顯，本次實施無薪假最多的行業為金屬機電工業，達 2571 人。勞動部表示，本期停止實施無薪假的大型和小型企業都有，整體呈現平穩；政府振興花蓮及旅遊補助等政策明顯奏效，帶動無薪假人數減少，期待農曆春節到來，讓旅宿業加速回溫。

勞動部今公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計 257 家，實施人數 4,474 人，較上期的 298 家、5,296 人，減少 41 家，人數減少 822 人，多數事業單位之實施人數在 50 人以下，實施期間多數為 6 個月 (含) 以下。

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統計指出，本次實施無薪假家數最多的行業別為金屬機電工業 2571 人，其次是資訊電子工業 651 人，第三名則是住宿及餐飲業 408 人。

勞動部官員表示，台中一間工具機製造商訂單回穩，停止實施人數約 120 人，其所屬製造業金屬機電工業類別，業者表示訂單回穩，所以停止實施。

勞動部表示，其他製造業方面，也有小型廠商減少實施減班休息，批發零售業有一間藥品和化妝品批發廠商減少近 50 人、花蓮某業者也有約 40 人停止實施。由於減班休息的多為個別廠商，從數據觀察，有大型和小型廠商停止實施，整體人數呈現相對平穩狀態。

此外，本期花蓮實施家數有 69 家、人數 617 人。勞動部說明，本次花蓮有 21 家業者停止實施、共 197 人；其中主要來自 1 家糕餅業者減少 39 人，加上遊覽車業者、住宿業者也有減少，如本期住宿業減少的 93 人，即大多來自花蓮。