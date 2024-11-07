新股抽籤有詐！首見假冒金管會發違約申報通知書 陳情案激增

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-07 17:40

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台股 10 月掀起一波新股申購熱潮，由於中籤率極低，因而成為詐騙集團行騙的話術，金管會今 (7) 日表示，近期確實接獲較多的陳情案件，也是首次看到假冒金管會名義發出違約申報通知書，詐團甚至囂張到受害人家中收取現金，並給予收據，提醒投資人務必提高防詐意識，投資理財前務必停看聽，切勿亂加可疑 LINE 群組。

證期局主秘尚光琪說明，近期外界屢有反映，有不肖業者冒用合法金融機構或財經專家學者名義成立 LINE 投資群組，透過群組宣稱使用專用通道，可不限數量優先申購股票，民眾加入後，會通知民眾抽中多張股票，須馬上匯款至指定帳戶，否則將有違約情事。

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尚光琪說，詐團甚至出具偽造金管會的違約申報通知書，以及派員前往家中收取現金，或是誘導至銀行 ATM 操作匯款等情事，金管會鄭重澄清，此為詐騙集團手法，請民眾切勿相信。

根據金管會統計，今年 1-10 月接獲民眾陳情金融詐騙的案件數，分別為 67 件、23 件、57 件、49 件、64 件、73 件、90 件、100 件、80 件、83 件，累計達 686 件。2023 年全年則接獲 787 件陳情。

金管會提醒民眾，金管會主要是負責金融市場及金融服務業相關政策之訂定與執行，以及監督管理金融機構，不會以任何方式要求民眾匯款或給付資金。此外，合法金融機構也不會要求民眾將投資款項匯至個人銀行帳戶。