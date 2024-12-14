台達電布局氫能、台積電秒填息、中美晶勞資爭議 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-14 13:00

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台達電周四 (12 日) 宣布，正式啟用全台首座百萬瓦 (MW) 級水電解製氫與氫燃料電池測試平台「台達淨零科學實驗室」；台積電周四除息 4 元，上演秒填息；中美晶旗下宜蘭電池廠傳出擬強制員工特休，董事長徐秀蘭親上火線回應，以下為本周大事回顧：

〈台達電布局氫能〉南科百萬瓦級實驗室啟用 打造水電解製氫與氫燃料電池測試平台

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台達電 (2308-TW) 周四 (12 日) 宣布，正式啟用全台首座百萬瓦 (MW) 級水電解製氫與氫燃料電池測試平台「台達淨零科學實驗室」，並攜手中鋼集團、中油、台電等合作夥伴，實現氫能產業材料本土化、接軌國際能源轉型趨勢。

董事長鄭平也表示，南科二廠的電池堆與系統設備試產線，預計 2026 年底投產，後續也會評估設置大規模量產線，投資金額估達 3 億美元 (約新台幣 98 億元)。

台積電開盤達 1060 元 再度秒填息 市值回升至 27.6 兆元

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周四 (12 日) 除息 4 元，除息參考價為 1040 元，早盤即以 1060 元開出，再度上演秒填息，盤中更一度達 1065 元，站回五日線，市值也回升至 27.6 兆元。

〈中美晶記者會〉徐秀蘭：勞資協商兩大原則 12 月底前拍板

中美晶 (5483-TW) 董事長徐秀蘭周五 (13 日) 親自出面說明勞資爭議，首先是澄清公司並未強制員工使用特休，先前討論皆僅在協商階段，也跟宜蘭經營團隊討論兩大原則，一是員工年終獎金必須足額發放，二是年前薪水不要打折扣，相關勞資協商事宜希望在 12 月底、甚至聖誕節前拍板定案。

國泰人壽 533 億元收購沃旭大彰化西北離岸風場 50% 股權並均攤建造費用

沃旭能源周三 (11 日) 宣布與國泰人壽簽署協議，由國泰人壽以及其子公司國泰風能控股，投資 583MW 大彰化西北離岸風場 50% 股權，沃旭繼續持有 50% 股權。同時，國泰人壽也承諾支付風場建造支出 50% 的費用，總金額約新台幣 533 億元，預計 2024 及 2025 年支付。

〈稅收統計〉19 紅！前 11 月達 3.57 兆年增 8.6% 超收 3377 億 證交稅 2646 億年增 5 成

財政部周三 (11 日) 113 年 11 月全國賦稅收入初步統計，11 月稅收 2,761 億元，較上年同月增加 108 億元，年增 4.1%。