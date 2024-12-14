〈熱門股〉錼創-KY全年獲利可望轉盈 外資連6買周漲逾一成

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-14 12:40

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Micro LED 廠錼創 - KY(6854-TW) 近期指出，受惠於 COC(Chip On Carrier；Micro LED 生產製程) 及巨量轉移設備出貨，全年獲利有望轉虧盈，帶動本周股價上攻，13 日收 168 元，周漲幅 12.7%，周成交量 502 張，觀察三大法人動向，外資呈連 6 買，買超 844 張。

錼創營運持續改善，11 月營收達 3.22 億元創下歷史新高，較上月成長 37.7%，年增率擴大至 283.1%，已連續四個月繳出年、月雙增的成績單。公司第三季成功轉盈，單季稅後純益 5,900 萬元，每股盈餘 0.55 元，使前三季每股虧損收斂至 0.54 元。

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錼創營運長陳銘章在法說會表示，今年第四季將首度認列設備銷售，預計毛利率可達 40-60%，設備銷售占全年營收比重將達 10-20%。展望 2025 年，公司營收將維持季季增長態勢，Micro LED 產能也將年增五成。

在產能規劃方面，COC 業務月產能將從目前 2,000-2,500 片，明年擴增至 3,000-4,000 片，超出產能部分將交由同業代工。目前公司在 COC 市場占有率已達 9 成，主要客戶包含台系及韓系面板廠。

為支應成長所需資金，錼創董事會已決議啟動上市後首次募資計畫，將發行 8 億元有擔保轉換公司債及 1.2 萬張現增股票，預計總募資規模可望突破 20 億元。募得資金將用於竹南廠設備調整、新製程設備投資，並規劃購買現向晶電承租的廠區。

在市場應用方面，美系客戶將於明年第一季推出穿戴式顯示器及 AR 眼鏡產品。公司預期 Micro LED 電視應用將於 2026 年逐步普及，車用市場則可望在 2027-2030 年進入實裝階段，目前正與歐洲車廠洽談訂單。