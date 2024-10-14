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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.59元，預估目標價為18.97元

鉅亨網新聞中心 2024-10-14 14:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.64元下修至1.59元，其中最高估值1.95元，最低估值1.44元，預估目標價為18.97元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.95(1.97)1.351.391.33
最低值1.44(1.44)0.780.590.95
平均值1.66(1.67)1.120.971.17
中位數1.59(1.64)1.190.981.21

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值135.74億135.73億143.24億142.94億
最低值123.01億118.49億103.21億132.83億
平均值127.89億127.68億124.84億137.68億
中位數126.01億127.12億123.89億137.27億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.37-4.242.064.300.88
營業收入48.73億36.00億69.62億167.90億139.85億

詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWDS

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