鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.59元，預估目標價為20.34元
鉅亨網新聞中心 2024-10-10 00:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.62元下修至1.59元，其中最高估值1.97元，最低估值1.5元，預估目標價為20.34元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.97(1.97)
|1.33
|1.27
|1.33
|最低值
|1.5(1.5)
|0.86
|0.65
|0.95
|平均值
|1.67(1.67)
|1.13
|0.98
|1.18
|中位數
|1.59(1.62)
|1.19
|0.98
|1.22
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|139.05億
|135.50億
|143.24億
|142.94億
|最低值
|123.01億
|118.40億
|103.55億
|132.83億
|平均值
|128.77億
|127.85億
|124.52億
|137.68億
|中位數
|127.99億
|129.42億
|123.16億
|137.27億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.37
|-4.24
|2.06
|4.30
|0.88
|營業收入
|48.73億
|36.00億
|69.62億
|167.90億
|139.85億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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