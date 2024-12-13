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健和興11月自結稅前盈餘年增3倍 累計已賺逾半股本

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-13 19:35

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健和興11月自結稅前盈餘年增3倍 累計已賺逾半股本。(鉅亨網資料照)

端子廠健和興 (3003-TW) 今 (13) 日公告 11 月自結損益，稅前盈餘 7287.6 萬元，月增 5.1%、年增 326%，每股稅前盈餘約 0.47 元；累計前 11 月稅前盈餘 7.85 億元，年增 9%，每股稅前盈餘約 5.07 元。

健和興 11 月營收 3.71 億元，月減 8.2%、年增 11.1%；營業利益 4758.5 萬元，月減 22.3%、約持平去年同期；稅前盈餘 7287.6 萬元，季增 5.1%、年增 326%。


健和興說明，11 月營收較上月下滑，主要是受到月底進行年度盤點、出貨遞延至下月所致，不過，業外受惠美元升值，產生外幣評價未實現利益約 1526 萬元，推升單月獲利向上。

累計健和興前 11 月營收 41.31 億元，年增 8%；營業利益 5.91 億元，年減 6.9%；營益率 14.3%，年減 2.3 個百分點；稅前盈餘 7.85 億元，年增 9%，每股稅前盈餘約 5.07 元。

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