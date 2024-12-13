健和興11月自結稅前盈餘年增3倍 累計已賺逾半股本

端子廠健和興 (3003-TW) 今 (13) 日公告 11 月自結損益，稅前盈餘 7287.6 萬元，月增 5.1%、年增 326%，每股稅前盈餘約 0.47 元；累計前 11 月稅前盈餘 7.85 億元，年增 9%，每股稅前盈餘約 5.07 元。