〈焦點股〉特斯拉股價狂飆21% 車用機殼廠華孚同歡漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-25 10:43

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特斯拉 (TSLA-US) 財報表現亮眼，昨 (24) 日股價狂飆，漲幅達 21.92%，創 2013 年以來單日漲幅最高，激勵車用機殼廠華孚 (6235-TW) 今 (25) 日股價勁揚，跳空開高，漲逾半根停板。

華孚早盤以 69.8 元跳空開高，最高漲至 73.9 元，進逼漲停板，隨後漲幅稍收斂，截至上午 10 點 20 分，股價暫報 71.4 元，漲幅約 6.09%，重新站回 5 日線，成交量超過 6000 張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人連續 5 個交易日賣超後，昨天轉為買方，但僅買超 92 張。

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除財報表現亮眼，特斯拉也看好，2025 年全球銷量將成長 2 至 3 成，並透過控制電池的成本，2025 年上半年有機會推出低於 3 萬美元的低價電動車，有望推升特斯拉的獲利表現。

華孚總經理甘錦添指出，華孚在北美傳統車廠耕耘已久，已有不錯的成果。東北亞部分，已經耕耘 3、4 年，最快今年就會有新專案挹注。