〈中美晶記者會〉本土太陽能製造腹背受敵 盼政府多關愛
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-13 17:19
中美晶 (5483-TW) 旗下宜蘭太陽能電池廠擬規劃在明年初停工，影響上百位員工，也引發業界關注，董事長徐秀蘭坦言，由於第三地太陽能模組大量進口，衝擊本土製造業，加上各地政府審批案場進度緩慢，如今台灣太陽能製造業腹背受敵；也讓外界呼籲管制進口模組的聲音甚囂塵上。
徐秀蘭說，太陽能製造業正面臨腹背受敵，今年太陽光電總裝置量約 1.8GW，以過去進口模組比例來看，先前沈榮津時代進口比例最多達 20%，鄭文燦時代達 30%，如今進口模組數量比例已遠高於此。
另一方面是案場審批進度放緩，徐秀蘭說，公司支持政府掃黑，也明白過程中總會削掉一些肉，僅盼望傷口快點復原，讓肉長的速度快一些，也補充政府有一再跟台灣太陽能業者說明政府的積極態度，因此公司也希望關愛的眼神再強烈一些。
此外，徐秀蘭認為，公司也看到美國已針對第三地加徵關稅，讓當地業者陸續減產，而美國一年裝置量需求 30GW 以上，而台灣產品成本有競爭力、轉換效率好、品質佳，相信台灣太陽能產品很有機會被美國市場接受，很期待產品走出台灣，邁向海外，目前已送樣給客戶進行驗證，期待很快就有好消息。
徐秀蘭也強調，台灣太陽能要有台灣製造才能長期生存，才不會落到無人機產業的狀況。
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