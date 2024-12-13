歷史性時刻！30年債殖利率跌破2%比日本還低 專家：陸經濟將面臨更多陣痛

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-13 17:23

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在財政政策與貨幣政策同步放寬背景下，中國國債殖利率近期快速下行，10 年債殖利率由前期 2% 以上跌至目前 1.8%，30 年債殖利率今 (13) 日早上也觸及 2% 關口，創 2002 年 4 月以來新低。

《路透社》報導，中國債券投資人押注中國經濟不會出現奇蹟般的復甦，這跟看好內需消費將復甦的股市形成對比。中國 10 年期國債殖利率近來幾乎天天創歷史新低，長債殖利率更跌到比日本國債殖利率還低，凸顯出市場對經濟前景的負面看法。

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瑞銀投資銀行駐倫敦首席策略師 Bhanu Baweja 說：「基本上，債市像是在說『是的，股市有反彈，但我們不會長期買入這波漲勢』。債市表示，這不是一次基於獲利的反彈，也不是基於通貨再膨脹的反彈。」

中國基準的 10 年債殖利率今年下跌逾 80 個基點，期間創下 1.78% 歷史新低，反映出銀行體系現金充裕，市場普遍預期經濟成長緩慢，幾乎不會出現通膨。

自今年 9 月以來，隨著中國降息並做出多項穩定金融和房市場、刺激經濟成長和重振消費的承諾，中國股市出現反彈，並大幅推高本益比。債券走勢則幾乎相反，尤其是 30 年期國債殖利率跌破 2%，低於日本 30 年期國債殖利率 2.24%。

安本資產管理集團駐新加坡固定收益投資部門主管 Edmund Goh：「我認為，若要反映中國當前經濟形勢，債券殖利率應該是更低。鑑於當前中國房地產形勢，很難看到有意義的通膨，且政府決心不製造另一個房市泡沫。」

今年 3 月，中國政府為今年設定「5% 左右」的成長目標，但一直在努力尋找動力，今年第三季經濟成長率僅 4.6%。高盛更預估明年全年將走緩至 4.5%。

中國國債價格上漲的部分原因是缺乏替代選項，民眾銀行存款規模超過 300 兆人民幣，但貸款成長卻低迷，其中大部分資金最終流向貨幣市場和債券市場，壓低了殖利率。

中國大陸規模最大的貨幣基金、被視為大陸「國民理財神器」、螞蟻金服旗下的產品天弘餘額寶，截至 6 日最新 7 日年化收益率為 1.27%，較年初下跌 106 個基點，創歷史新低。該基金最新的萬份收益僅人民幣 0.3446 元。分析人士認為，在同業存款利率低的狀態下，未來此類品種的利率下行幅度會更大。

瑞銀全球財富管理駐香港首席投資辦公室固收配置策略師 Clarissa Teng 說：「中國國內銀行面臨的問題是，是否向企業放款，還是透過無風險的中國政府債券穩妥行事。許多銀行都選擇後者，尤其是考慮到家庭跟企業信貸需求都很疲軟的。」

中國債市面臨的風險與支撐股市走漲的原因有些相同，中國公佈的大規模財政支出計畫需要額外借貸並導致通膨上升，這兩者都不利於債市表現。

中國央行也對債券上漲幅度感到不安，並積極賣債來減緩漲勢，包括貝萊德在內的外資機構也紛紛拋售，一部分原因是在長期上漲後獲利下車。

不過，多數投資人表示，持續走漲動能難遇阻礙。北京深高投資的投資長李凱預估，中國 10 年期國債殖利率明年將達到 1.6%。