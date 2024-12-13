川普再獲選《時代》年度風雲人物 現身紐交所敲開盤鐘

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-13 01:20

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美國《時代》(TIME) 雜誌周四 (12 日) 公布，美國後任總統川普獲得 2024 年度風雲人物。這是川普繼 2016 年後第二度獲選。川普同日現身紐交所敲開盤鐘，宣稱股市就是一切，預告會對加密貨幣採取某些重大行動並重申減稅計畫。

美國候任總統川普再度獲選 2024 年度風雲人物。(圖片截自《時代雜誌》)

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《時代》雜誌總編輯賈可布斯 (Sam Jacobs) 表示，自川普 2015 年開始競選總統以來，或許在改變政治與歷史進程方面，沒有人比他扮演更重要角色。

賈可布斯寫道：「如果那是川普最低潮的時刻，我們今日正在見證他的巔峰。在川普即將展開第 2 個總統任期前夕，從他最狂熱的支持者到最激烈批評者，我們所有人都活在川普時代 (Age of Trump)。」

現身紐交所敲開盤鐘

川普表示：「我們始終與你們同在」，並強調他計劃透過一系列政策振興美國經濟，特別是在減稅、能源開發和股市等領域。

在儀式上，川普具體闡述了以下幾個重點政策方向：

1. 減稅政策：激勵企業回流美國

川普承諾將大幅減稅，特別是為本土生產的企業提供「前所未有的激勵」。他計劃將企業所得稅稅率降至 15%，但僅適用於在美國本土製造產品的企業。他強調：「如果你不在美國生產，將支付 21% 的稅率；如果你選擇在美國製造，我們將努力把稅率降至 15%。」

2. 能源政策：增加石油開採，平抑通膨

川普重申了增加美國石油開採的計畫，以提高國內石油產量，有助於降低通膨率，降低食品價格。儘管如此，川普先前接受《時代》雜誌採訪時也承認，若物價上漲，要將其降下來並不容易。

3. 股市就是一切，非常重要

川普也特別提到，近期股市的上漲歸功於他擊敗總統拜登的勝利，他宣稱股市就是一切，非常重要。

4. 與科技巨擘的關係：尋求合作與建議

另外，川普提名的財政部長人選班森特表示，未來的川普政府將致力於讓華爾街和一般民眾都受惠。他強調：「在川普總統的領導下，華爾街和普通民眾都能獲勝，就像我們在川普 1.0 時代所做的那樣，每個人都能取得巨大成功。」