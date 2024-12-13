二次彈劾在即！韓總統尹錫悅支持率續降至歷史新低11% 負評率85%再創新高

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-13 13:51

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南韓總統尹錫悅面臨國會二度彈劾前夕，最新民調顯示他的支持率進一步下跌至 11%，再創歷史新低，負評更進一步攀升至 85%，支持彈劾民眾亦達 75%。

根據南韓蓋洛普今 (13) 日公佈的最新民調，南韓民眾對總統尹錫悅的職務執行正面評價率降至 11%，較上週下降 5 個百分點，創尹錫悅執政以來新低紀錄，負面評價率攀升至 85%，為執政以來的最高值。

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民調結果顯示，75% 的受訪者支持彈劾尹錫悅，僅 21% 反對，另有 4% 保留意見。與 2016 年朴槿惠總統在彈劾案通過前的支持率（4% 至 5%）相比，尹錫悅的局勢雖未到最低點，但當前情況已極為嚴峻。

彈劾尹錫悅支持率在各地區和年齡層中普遍較高，其中光州 · 全羅地區支持率最高，高達 88%，首爾及仁川京畿地區也分別以 81% 跟 79% 緊隨其後。

以年齡來看，18 至 29 歲、40 至 50 歲族群支持率均為 86%，30 多歲為 82%，而 60 多歲及 70 歲以上的支持率分別為 60% 及 49%。在執政黨國民力量黨支持者中，也有 27% 表示支持彈劾，在最大在野黨共同民主黨支持者中，彈劾支持率更高達 97%。

針對尹錫悅提前下台後由國務總理韓德洙與執政黨共同協商經營國政的提案，僅 23% 的人支持，68% 反對，顯示多數民眾認為問題根源在總統本身，對執政黨亦缺乏信任。

政黨支持率方面，共同民主黨支持率升至 40%，較上週增加 3 個百分點；國民力量黨支持率下滑 3 個百分點至 24%，這是尹錫悅執政以來兩黨支持率差距最大的一次。

此次民調於 12 月 10 日至 12 日進行，共調查了 1,000 名韓國 18 歲以上選民（置信水準 95%，誤差 ±3.1 個百分點）。數據顯示，尹錫悅自 2022 年 6 月上任以來，其支持率最高曾達 53%，但目前跌至歷史新低，其任期內的平均支持率為 31%。

此外，國會議長禹元植的信任度為 56%，排名第一，共同民主黨主席李在明 41%，國務總理韓德洙 21%，國民力量黨主席韓東勳 15%，顯示在野黨代表和國會議長的民眾信任度明顯高於執政黨領導階層。