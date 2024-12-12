減稅10.68億12萬小老闆受惠！1/1調高營業稅起徵點：買賣業10萬元勞務類5萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-12 18:06

‌



已 18 年未調整，因應 96 年 1 月迄今消費者物價指數（CPI）上漲幅度 25%，財政部今（12）日修正發布「小規模營業人營業稅起徵點」（下稱起徵點），自 114 年 1 月 1 日起，買賣業等銷售貨物業別起徵點調高至每月銷售額 10 萬元；裝潢業等銷售勞務業別起徵點調高至每月銷售額 5 萬元，預估受惠家數約 12 萬家營業人，增加減稅利益約 10.68 億元，明年五月報稅時即適用。

財政部說明，起徵點係依據加值型及非加值型營業稅法第 26 條規定授權由該部定之，旨在使小規模營業人負擔合理稅負前提下簡化稽徵，期減輕營業人遵從成本及稽徵機關稽徵成本，小規模營業人其每月銷售額如未達該起徵點者，免繳納營業稅。

‌



財政部進一步說明，起徵點前次調高係 96 年 1 月 1 日，近年來，物價上漲導致原免徵營業稅之營業人銷售額增加，可能超過現行起徵點而成應課徵營業稅，外界屢反映應配合物價上漲情形調整起徵點，為反映實情，該部參酌 96 年 1 月迄今消費者物價指數（CPI）上漲幅度 25%，調高起徵點如上述。預估受惠家數約 12 萬家營業人，增加減稅利益約 10.68 億元。