和碩響應淨零碳排趨勢 正式通過SBTi認證

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-13 10:27

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和碩 (4938-TW) 為響應聯合國《巴黎協定》及各國淨零排放目標，在 2022 年加入 SBTi 後，今 (13) 日宣布，淨零目標正式通過科學基礎目標倡議組織 (SBTi) 的審查，成為國際減碳標準認可企業之一。

和碩依循控制全球氣溫升 1.5°C 的情境制定節能減碳目標，具體目標包括 2030 年相較於 2021 年，範疇一與範疇二絕對溫室氣體排放量降低 42%，同時，範疇三絕對溫室氣體排放量降低 25%，也承諾 2050 年實現淨零排放。

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和碩近年來積極推動綠色轉型，採取多項具體行動，除在公司內部專注於提高能源效率、引入再生能源以及優化生產流程外，同時，也積極推動範疇三減碳，與供應鏈夥伴共同合作，期望促使整體供應鏈大幅減少碳足跡。

因此，自 2023 年開始，和碩攜手 30 家主要供應商夥伴推動低碳轉型，透過實際行動，協助供應鏈夥伴提升碳盤查與減碳能力，預計於 2 年可減碳約 1.5 萬噸，加速整體供應鏈的低碳轉型腳步。