和碩加入Zettabyte陣容 採Zware提升AI伺服器運算效率

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-04 12:21

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AI 資料中心建置與營運商 Zettabyte 今 (4) 日宣布，與和碩 (4938-TW) 組成策略聯盟，和碩將採用 Zettabyte 自行開發的 GPU 軟體解決方案 Zware，以提升 AI 伺服器的運算效率，建立全新的 AI 高效運算典範。

Zettabyte 指出，和碩繼緯創 (3231-TW) 後，第二家加入 Zettabyte 陣容的一線 AI 相關領域的夥伴。Zettabyte 所開發的創新 GPU 軟體解決方案 Zware，為一套 AI 資料中心管理軟體解決方案，能讓 AI 工作負載在多個 GPU、伺服器和資料中心間執行，可以提升運算效率，且能大幅減少用電量，特別是適用於運算量大的 GPU。

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Zettabyte 表示，透過 Zware 優化 GPU 效率，可作為台灣未來發展 AI 資料中心最佳的節能解決方案，企業能以更少的能源，達成更多的目標。

Zettabyte 董事長邰中和表示，與和碩結盟，是 Zettabyte 重新定義 AI 基礎設施的重要里程碑。且在和碩的支持下，能加速 Zettabyte 拓展解決方案，以滿足與日俱增的高效能、高性能 AI 運算的需求。