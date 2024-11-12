高力通過分割成立熱能科技子公司 拓展AI散熱領域商機

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-12 10:16

‌



高力熱處理 (8996-TW) 今 (12) 日股東臨時會通過分割旗下熱能事業部門，將所屬熱能事業部以既存分割方式移給 100% 持有的新設子公司高力熱能科技股份有限公司提升彈性效率，達到集團分工合作，以掌握 AI 資料中心散熱產業成長的契機。

高力指出，本次策略分割係屬組織調整，高力因分割而持有子公司的股權價值與事業營業價值相等，故對高力股東權益並無影響。

‌



高力指出，子公司高力熱能將專注於資通訊 (ICT) 產業，發展資料中心液冷散熱系統產品及委託設計、製造代工服務 (OEM/ODM)；母公司高力則持續拓展硬銲型板式熱交換器市場，並且加快在燃料電池、氫能、儲能及新能源等事業的進展。

高力熱能事業部自 2015 年起切入伺服器液冷散熱技術領域，累積多年研發設計能力與產品製造及服務經驗，能依據客戶應用所需之液冷系統規格進行協同設計、產品開發、製造量產，目前已成為 AI 伺服器產業鏈中領導企業的合作夥伴。

高力指出，隨著生成式 AI(Generative AI) 帶來許多創新應用，資料中心運算需求持續攀升，也帶動液冷散熱架構的強勁需求。透過成立高力熱能，將更能突顯核心競爭力，以專業、創新、彈性、效率，加速融入 ICT 產業生態與互動模式，以全力服務客戶、把握 AI 散熱產業成長契機。